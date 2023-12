Frühstück mit Wolfram Pirchner, zwei Minuten vom EU-Parlament in Brüssel entfernt. Weit hat er es nicht gehabt: Simone Schmiedtbauer, seine Vorgängerin in der ÖVP-Delegation, hat ihm ihre Wohnung überlassen, in Sichtweite zum Parlament. „Ich bin ihr unendlich dankbar dafür“, strahlt Pirchner. Sein Wechsel in den Kreis der EU-Abgeordneten war wie ein Raketenstart. „Ich habe in der Früh gesehen, dass Simone als Landesrätin in die Steiermark zurückkehrt, und habe zu meiner Tochter gesagt, heute kommt noch ein Anruf.“ Der kam tatsächlich: Pirchner, der als ORF-Aushängeschild in den 90ern die „Zeit im Bild“ moderierte („Mit Hannelore Veit“) und dann unter anderem „Willkommen Österreich“ oder Sport am Sonntag, war bei den EU-Wahlen 2019 auf Platz sechs der ÖVP-Liste und verfehlte mit 9357 Vorzugsstimmen das Mandat.