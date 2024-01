Was die Österreicher wollen, und was nicht, ist nicht immer leicht zu fassen. Auf der einen Seite gibt es laut aktueller Eurobarometer-Umfrage kein einziges EU-Mitgliedsland, in dem eine schlechtere Meinung über die EU vorherrscht; in der Alpenrepublik ist das EU-Image extrem negativ, dabei gehört Österreich mit Tourismus, Landwirtschaft und Exportüberschuss seit jeher zu den Gewinnern des Bündnisses.