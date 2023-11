Wie Schaufensterpuppen verrenkt, verharren sie versteinert in ihren Bewegungen. Doch diese Menschen da am Wegrand in San Francisco, sie stecken nicht fest. Zumindest nicht so. Sie sind gefangen, in der Sucht nach Schmerzmittel. Fentanyl, Opioide. Pünktlich zum Besuch des chinesischen Staatschefs Xi Jinping wurden die Suchtkranken umquartiert, die Stadt auf Vordermann gebracht. Washington will sich keine Blöße geben.