Der Krieg in Gaza hat eine neue Phase erreicht. Das zeigte der Nahost-Besuch des US-Außenministers Antony Blinken in den letzten Tagen. Er hat eine unmögliche Aufgabe zu schultern: Schadensbegrenzung im größten Dilemma der Weltpolitik. Er muss einerseits seinem Partner Israel beistehen, andererseits aber auch mit den arabischen Ländern im Gespräch bleiben. Das zeigte sein Besuch bei Palästinenser-Präsident Abbas. Die Weltpolizei USA – so scheinheilig sie selbst in der langen Geschichte der Großmächte agiert haben mag – ist wichtiger denn je.