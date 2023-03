Wer hätte gedacht, dass es in Zeiten von E-Mail, Direct Messages und Co. ausgerechnet ein Brief sein würde, der die Wogen innerhalb der SPÖ hochgehen lässt?! Per Brief hat sich Hans Peter Doskozil – aktuell (noch?) burgenländischer Landeshauptmann – gestern für den Vorsitz der Bundes-SPÖ beworben. Damit heißt es jetzt also auch offiziell: Doskozil versus Rendi-Wagner.

Und wie das so oft ist: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in diesem Fall die Austro-Twitter-Community. Dort wird die Causa nämlich indes heftig diskutiert, und zwar in typisch österreichischer Manier in Form zynischer Kommentare und Memes.

Dass sich innerhalb der SPÖ längst zwei Lager gebildet haben, ist auch an der heimischen Twitter-Community nicht spurlos vorbei gegangen:

Auch Stermann und Grissemann nahmen sich des Themas gestern Abend bei "Willkommen Österreich" an:

Wie es in der Causa weitergeht? Das soll heute ab 13 Uhr im Präsidium sowie im Vorstand entschieden werden. Ob es, wie von dieser Twitter-Nutzerin angeregt, einen Livestream geben wird, sei dahingestellt.

Wer letzten Endes SPÖ-Bundesvorsitzende oder -vorsitzender wird - Kollege Georg Renner appelliert: "Rote, entscheidet euch!" Zum ganzen Kommentar geht es hier entlang.