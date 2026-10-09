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S1 E231·
Die Humanisten von FPÖ-TV
Wiedergabezeit 00:00 von 40:47
Die wichtigsten Links zu dieser Episode:
- Donald und die Haie. Eine lange Geschichte.
- Über Eva Maria Holzleitner sprechen wir im Podcast. Hier können Sie ein Porträt von Philip Kucher nachlesen.
- Achtung beim Laufen! Kopfhörer können gefährlich sein.
- Es gibt nicht nur das BVT! Auch Deutschland hat seinen Spionage-Skandal!
- Was ist da in Russland los? Die aktuellen Entwicklungen rund um den Pest-Ausbruch.
Und jetzt noch zwei wichtige Links:
- Wer Maurer, Cik und Kathrin Stainer-Hämmerle auf der Bühne erleben will, hat am 6. November die Gelegenheit dazu. In den Kammerlichtspielen in Klagenfurt werden zwei Episoden des Satire-Podcasts live vor Publikum aufgezeichnet. Hier gibt es Tickets.
- Und für jene, die es nicht nach Wien schaffen: Am 19. November gibt es den Podcast live in der Wiener Urania. Hier gibt es die Tickets für den Podcastabend von Missing Link.