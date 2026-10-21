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S16 E4
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Der „Waldmensch“ und ein Mordversuch im gelockerten Vollzug

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November 2010 in Graz. In einem Laufhaus wird eine Sexarbeiterin lebensgefährlich verletzt. Schnell steht fest, wer der Täter ist. Der als "Waldmensch" bekannte Mann war eigentlich im Gefängnis, befand sich aber im gelockerten Vollzug. Kurz nach seiner Flucht ins steirisch-niederösterreichische Grenzgebiet gibt es auch dort Mordalarm. 