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Tödliche Schüsse im Supermarkt
S16 E2
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Tödliche Schüsse im Supermarkt

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Leutschach 2002. Alarmiert von einem vagen Funkspruch, halten zwei Gendarmen Nachschau in einem Supermarkt. Als die beiden parallel durch zwei Gänge gehen, fällt ein Schuss.

Die besprochenen anderen Folgen über Morde an Gendarmen:
Vom Betrugsverdacht zum Doppelmord (S2E13)
15 Schüsse in Bad Aussee: Die Wunden spürt man bis heute (S10E5)

Hier findet ihr Informationen zum Buch "Gendarmenmorde in der Steiermark seit 1880" von Hans Breitegger.