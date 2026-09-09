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"Es war die Rosa, sie hat mich umbringen wollen!"
S16 E1
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"Es war die Rosa, sie hat mich umbringen wollen!"

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1. Februar 1951 in der Oststeiermark. Mit schweren Verbrühungen und vor Schmerzen brüllend stürmt eine Bäuerin aus dem Haus. Kurz bevor sie stirbt, nennt sie noch den Namen ihrer Schwägerin. 

Mit Hans Breitegger und David Knes