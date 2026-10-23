Was junge Menschen über ihre Finanzen wissen sollten

Wie erkennen wir Chancen und Risiken für unsere finanzielle Vorsorge, wie können wir Entscheidungen treffen, die sich auch langfristig bewähren? Und wie behalten wir in einer zunehmend digitalen Finanzwelt den Überblick?

Beim Kleine Zeitung Podcast Salon presented by Volksbank spricht Barbara Haas, leitende Redakteurin Frauen & Familie der Kleinen Zeitung, mit zwei Expertinnen über Finanzwissen und finanzielle Selbstständigkeit: Sonja Berger, Geschäftsführerin der Volksbank Akademie, und Petia Niederländer, Direktorin für Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung bei der Oesterreichischen Nationalbank.

Im Mittelpunkt stehen langfristige Vorsorge und Veranlagung ebenso wie die Herausforderungen der digitalen Finanzwelt. Das Gespräch widmet sich der Frage, welches Wissen hilft, finanzielle Chancen richtig einzuschätzen, Risiken durch Cyberkriminalität zu erkennen und verantwortungsvoll mit den eigenen Finanzen umzugehen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf jungen Menschen: Wie können sie frühzeitig für ihre finanzielle Zukunft sensibilisiert werden – und wie lässt sich das nötige Wissen vermitteln?



Über die Gäste

Sonja Berger verantwortet die strategische Weiterentwicklung von Bildung und Kompetenzaufbau im österreichischen Volksbanken-Verbund. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, Finanzbildung mit praxisnahen Angeboten für junge Menschen in den Regionen zu verankern.



Petia Niederländer verbindet mehr als 25 Jahre Erfahrung im Banken- und Zahlungsverkehr mit ihrer Arbeit zu Risikoüberwachung und Finanzbildung. Bei der Österreichischen Nationalbank beschäftigt sie sich mit zentralen Entwicklungen und Herausforderungen der digitalen Finanzwelt.



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