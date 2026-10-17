1 Der Mann - eine Zumutung: Wie sieht ein echter Mann aus? (mit Dr. Julia Ebner)

Wie sieht ein echter Mann aus? Warum fühlen sich junge Männer von radikalen Männlichkeitsbildern angezogen? In ihrem Buch „Von Fitness zu Faschismus – Gefahren extremer Männlichkeit“ (Suhrkamp) zeigt die Extremismusforscherin Dr. Julia Ebner, wie Fitnesskult, Frauenverachtung und rechtsextreme Ideologien ineinandergreifen – und warum die Suche nach Stärke für manche zur gefährlichen politischen Verführung wird. Das ist die erste Episode der neuen Mini-Staffel "Der Mann - eine Zumutung" von fair&female.