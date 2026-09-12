1 Das Kind - eine Zumutung: Wann ist der beste Zeitpunkt, Sinah Edhofer?

In der fünfteiligen Sonderstaffel "Das Kind - eine Zumutung" spreche ich mit Müttern und Experten über zentrale Fragen, die sich viele Frauen stellen. Will ich Kinder? Wenn ja, wann ist der beste Zeitpunkt? Wie funktioniert Patchwork? Wie erziehe ich meine Kinder? Was bedeutet "gentle parenting" und ist zu viel Augenhöhe eine Sackgasse? Was steckt hinter der Überlastung von Müttern? Will unsere Gesellschaft überhaupt Kinder? Viele Perspektiven, hoffentlich gute Erkenntnisse, denn ich finde: Wir müssen über Zweifel genauso reden, wie über die tollen Momente, die man eben nur mit Kindern hat.

In der ersten Episode ist Sinah Edhofer zu Gast. Sie ist Mama, Podcast-Host von "Couchgeflüster" und "Mamageflüster" und hat sehr klare Ansichten, die für Kinder sprechen ohne die Nachteile für Frauen dabei zu übersehen.