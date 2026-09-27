3 Das Kind - ein Zumutung: Der Patchwork-Wahnsinn (mit Marita Haas)

Jede zehnte Familie ist eine Patchwork-Konstellation. Also es gibt eigene Kinder und dann gibt es "Bonuskinder". In der Theorie ist das toll und ein großer Spaß. In der Praxis ist es eine organisatorische und emotionale Meisterleistung, die nicht zwingend gelingt. Marita Haas hat sich auf so ein Modell eingelassen und erzählt sehr pointiert über ihre eigene Naivität bei diesem jetzt schon zehn Jahre dauernden Projekt. Besonders lustig wird es, als es um das Waschen "fremder" Socken geht. Unser Gespräch ist der 3. Teil der Mini-Serie "Das Kind - eine Zumutung".