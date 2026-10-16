373 Bonusfolge: Warum uns Selbstoptimierung kaputt macht (mit Michi Buchinger)

Bonusfolge: Er ist einer der reichweitenstärksten Influencer Österreichs, er polarisiert und er hat sich in seinem neuen Buch die Absurditäten seiner Generation in punkto Selbstoptimierung vorgenommen. Michi Buchinger, selbst erfolgreich auf den Sozialen Medien geworden, ist heute ein Verfechter davon, sich bewusst gegen Social Media zu entscheiden und sieht es sehr kritisch, dass sich eine ganze Generation, angeheizt von vielen aburden Trends, selbst zum Projekt gemacht hat, das ständig verbessert werden muss. Darum gehts in unserem Gespräch und wir reden aber auch über seine neue offene Beziehung, Follower, die kritisieren, dass er nicht mehr so stark im Dialekt spricht und warum er unlängst einen Termin beim Bundespräsidenten einfach angesagt hat.

"Wer später kommt, darf früher gehen" (edition a) ist das neue Buch von Michael Buchinger.