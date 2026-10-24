375 Bonusfolge: Bibi Blocksberg-Erfinderin Elfie Donnelly über Frauen, Hexen und warum sie vor Extremismus warnt

Mit ihren Geschichten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen hat sie ein Millionenpublikum erreicht und Generationen von Kindern bis heute mit viel Wärme und Witz durch ihre Kindheit begleitet. Jetzt will die in Österreich aufgewachsene Autorin Elfie Donnelly mit einem Buch für Erwachsene auch politisch etwas bewegen. Und vor den Gefahren des Rechtsextremismus warnen. Anleihe einer der prägenden Figuren hat sie bei AfD-Chefin Alice Weidel genommen. Im Podcast erzählt sie auch, warum sie überlegt, wieder nach Österreich zurückzukehren.

Die Story von Barabrixa Lunafax ganz kurz: Die Hexe Alicruxa will mit einer Zensur der Kommunikation, harten Grenzen und Herkunftskontrollen Lummelau, eine tolerante Hexeninsel, in eine Diktatur verwandeln. Barabrixa Lunafax, eine unbeugsame Junghexe, muss ihre Heimat retten.



