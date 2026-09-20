2 Das Kind - eine Zumutung: Das Ende von "gentle parenting"

Das Kind - eine Zumutung, Teil2: Endlich sagt Mama wieder "Nein"! Nach Jahren der bedürfnisorientierten Erziehung oder dem gentle parenting kommt es nun zu einer Gegenbewegung, der eine große Erschöpfung vorangegangen ist. Durch das ständige Kommunizieren auf Augenhöhe waren die Bedürfnisse der Eltern in den Hintergrund getreten bei gleichbleibender Orientierungslosigkeit der Kinder. Die Autorin und Journalistin Laila Docekal und die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Dorit Hejze, haben sich auf Spuren dieses notwendigen Gegenentwurfs begeben. In ihrem Buch "Dann bist du nicht mehr meine Mama" geben sie Tipps und analysieren die tiefen Probleme von gentle parenting.