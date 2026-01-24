Reichenau im Mühlkreis

Am Samstag musste die Bergrettung Reichenau zum Alpenvereinssteig im Großen Höllental ausrücken, um dort zwei Polinnen zu retten. Es war der sechste derartige Einsatz heuer.
Eine Verkettung mehrerer Ereignisse führte dazu, dass die Bergrettung Reichenau Sonntagnacht eine 81-Jährige auf der Rax bergen musste.
Ein „eher jüngerer Täter“ überfiel am Mittwochnachmittag mit einem „pistolenähnlichen“ Gegenstand im Zillertal eine Bankfiliale. Nach einer Alarmfahndung konnte der Mann gefasst werden.
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