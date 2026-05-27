Markus Tockner konnte sich bei der Europameisterschaft, die in der Vorwoche in Wels ausgetragen wurde, gegen sieben Bewerber durchsetzen.
Im Bezirk Murau befinden sich jene drei Gemeinden, die laut Statistik Austria die höchsten Schulden pro Einwohner in der Steiermark haben. Wir haben uns nach den Hintergründen erkundigt.
In Ranten im Bezirk Murau ist eine Arsen-Filteranlage in Betrieb gegangen. Somit können Bürger das Trinkwasser in den Ortsteilen Ratschfeld und Seebach wieder genießen.
140 Haushalte sind nach wie vor betroffen. Parallel dazu musste ein Wasserrohrbruch im Ortsteil Freiberg behoben werden.
Das Ergebnis wochenlangen Aufstellens von Figuren kann sich derzeit jeder anschauen. Hausherrin Eva-Maria Lenger sammelt dabei auch Spenden für den guten Zweck.
1,4 Millionen Euro wurden investiert, um die 72 Jahre alte Brücke wieder befahrbar zu machen.
Im 1100-Einwohner-Ort Ranten im Bezirk Murau ist rund ein Viertel der Bevölkerung von zu hohen Arsen-Grenzwerten im Leitungswasser betroffen. Ein Besuch in der Gemeinde.
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