Zum Beginn der Gartensaison spricht die Pölser Landwirtin Waltraud Neuper über den Ursprung dessen, was wertvolle Nahrungsmittel ermöglicht: ein gesunder Boden.
Am Samstagnachmittag kam es zu einem Lawinenabgang im Lachtal im freien Gelände. Dabei konnte ein 21-jähriger Skifahrer nur noch tot geborgen werden. Aktuell besteht erhebliche Lawinengefahr in den steirischen Bergen.
Am 18. Februar wurden drei Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbands Judenburg unmittelbar nach dem Einsatz auf der S 36 zu einem Wiesenbrand in die Untere Paig gerufen.
Diese Kreuzung in St. Peter ob Judenburg sorgte regelmäßig für schwere Unfälle: Die B 317 und die B 114 treffen hier aufeinander. Ab sofort gilt Tempo 50.
Ex-Judoka Andreas Mitterfellner ist im Moment beinahe rund um die Uhr beschäftigt, um die US-Amerikanerin nach dem Kreuzbandriss fit für Olympia zu machen.
Bereits 2025 hätte mit der Elektrifizierung der Fohnsdorfer Bahn begonnen werden sollen. Ein Baustart ist nie erfolgt – es gibt Probleme mit der Nähe zum Eurofighter-Flughafen Zeltweg. Nun sind Ministerien am Zug.
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