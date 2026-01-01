Braunau
Gemeinden
AltheimAspachAuerbachBraunau am InnBurgkirchenEggelsbergFeldkirchen bei MattighofenFrankingGeretsbergGilgenberg am WeilhartHaigermoosHandenbergHelpfau-UttendorfHochburg-AchHöhnhartJegingKirchberg bei MattighofenLengauLochen am SeeMaria SchmollnMattighofenMauerkirchenMiningMoosbachMoosdorfMunderfingNeukirchen an der EnknachOstermiethingPaltingPerwang am GrabenseePfaffstättPischelsdorf am EngelbachPolling im InnkreisRoßbachSankt Georgen am FillmannsbachSankt Johann am WaldeSankt PantaleonSankt Peter am HartSankt RadegundSankt Veit im InnkreisSchalchenSchwand im InnkreisTarsdorfTreubachÜberackernWeng im Innkreis