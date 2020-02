Facebook

Ankunft der Österreicher in Wien © APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER

Die sieben Österreicher aus dem chinesischen Epidemiegebiet Wuhan sind vor zwei Wochen in Wien angekommen. Krankheitsfall war unter ihnen keiner bekannt, trotzdem mussten sie 14 Tage unter Quarantäne bleiben.

Sie mussten sie aus Sicherheitsgründen gleich nach ihrer Ankunft in Österreich in ein Quarantänetentrum in der Bundeshauptstadt übersiedeln. Zwei Wochen wurden sie hermetisch abgeschirmt, am Samstag dürfen sie - so weiter kein Krankheitsfall vorliegt - nach Hause.