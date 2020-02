Kleine Zeitung +

Corona-Virus Ausreise aus China: „Man hofft jedes Mal, dass man im 36-Grad-Bereich liegt"

Hercules-Mission: Heute Nachmittag sollen jene sieben Österreicher, die wegen des Coronavirus in China festsaßen, in Schwechat landen. Rolf Majcen aus Niederösterreich hätten Straßensperren und neue Maßnahmen beinahe an der Ausreise gehindert.