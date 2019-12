Bad Ischl Tennishalle niedergebrannt: Feuer ging von Raucherbereich aus

Jener Großbrand am Samstag in einer Tennishalle in Bad Ischl ging laut Polizei von der Terrasse aus, wo sich der Raucherbereich befand. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.

14 Feuerwehren waren bei dem Großbrand in Bad Ischl im Einsatz © APA/FF-BADISCHL.AT

Am Samstag kämpften 14 Feuerwehren gegen einen Großbrand in einer Tennishalle in Bad Ischl. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei und eines Brandsachverständigen von einem kleinen Bereich auf der Terrasse vor dem Tennis-Restaurant ausgegangen. Dort befand sich die Raucherecke. "Anhand der Spurenlage könnte dort ein Mistkübel aus Kunststoff in Brand geraten sein", heißt es in der Presseaussendung der Polizei. Das Feuer gelangte in weiterer Folge in die Deckenkonstruktion über dem Gastronomiebereich und breitete sich von dort, begünstigt durch den zur Brandzeit herrschenden Südwind, bis auf das Dach der Tennishalle aus. Für den abschließenden Bericht seien aber noch weitere Erhebungen nötig, heißt es in dem Bericht weiter. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.