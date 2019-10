In Zirl (Tirol) kam es am Nationalfeiertag zu einem Großeinsatz. Zwei Spieler prallten auf dem Feld gegeneinander.

© lassedesignen - Fotolia

Zu einem folgenreichen Zusammenprall zweier jugendlicher Spieler kam es am Nationalfeiertag im Sportzentrum Zirl. Die Spieler wurden mit Verletzungen unbekanntes Grades in Krankenhaus eingeliefert. Da sich an dem Tag so viele Zuschauer im Stadion befanden und Zeuge des schweren Unfalls waren, wurde auch ein Kriseninterventionsteam eingerichtet. Auch eine Polizeistreife rückte aus, es sei jedoch kein polizeirelevanter Einsatz gewesen, teilte sie später mit.