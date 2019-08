Nach der tödlichen Auseinandersetzung in Wörgl ist ein tatverdächtiger 19-jähriger Österreicher festgenommen worden.

© APA/ZOOM.TIROL

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Nacht auf Donnerstag in Wörgl (Bezirk Kufstein), bei der ein 20-jähriger Afghane ums Leben kam, ist ein 19-jähriger Österreicher aus Innsbruck festgenommen worden. Zwei weitere Tatbeteiligte, ein 21-Jähriger unbekannter Herkunft und ein 20-jähriger Russe, wurden ebenfalls identifiziert, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach beiden letzteren wurde zunächst noch gefahndet, hieß es. Ihr Aufenthaltsort war vorerst nicht bekannt. Ein am Tatort sichergestelltes Klappmesser schied laut Obduktionsergebnis als Tatwaffe aus.