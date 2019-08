Im Zuge einer Auseinandersetzung in Wörgl zwischen drei Afghanen und zehn jungen Männern unbekannter Herkunft wurde ein Mann tödlich mit einem Messer getroffen.

Am Tatort in Wörgl © (c) APA/ZOOM.TIROL (ZOOM.TIROL)

Nach einer tödlichen Bluttat in Wörgl (Bezirk Kufstein) in der Nacht auf Donnerstag sind die Täter weiterhin flüchtig. Gegen Mitternacht war es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Afghanen und zehn jungen Männern unbekannter Herkunft gekommen, wobei ein 20-jähriger Afghane nach einem Messerstich in den Brustkorb seinen Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Warum und wie es zu der Konfrontation kam, sei bisher noch unklar, sagte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes gegenüber der APA. Auch ob es im Vorfeld bereits einen Konflikt gegeben hatte, wisse man noch nicht. Zur Tat kam es laut Pupp in der Innsbrucker Straße bei einem Fastfood-Restaurant. Die zehnköpfige Gruppe war zuvor aus einem roten und einem silbernen Golf ausgestiegen.

Fahndung läuft

Eine Fahndung nach den beiden Fahrzeugen mit Tiroler Kennzeichen war im Laufen, die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise. Bei einem der beiden Autos soll ein Seitenspiegel fehlen. Bei der Auseinandersetzung wurde ein zweiter Afghane leicht verletzt, die Obduktion des Getöteten sollte im Laufe des Vormittags stattfinden.