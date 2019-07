145 Strafzettel wurden in Zell am See heuer schon wegen des „Burkaverbots“ verteilt. Die Polizei rechnet mit mehr Strafen als 2018 – obwohl weniger arabische Besucher kommen.

Touristinnen in Zell am See auf einem Archivbild © APA/JOHANNES BRUCKENBERGER

Wer Schleier lüften will, braucht Fingerspitzengefühl, erklärt der Bezirkspolizeikommandant von Zell am See, Kurt Möschl: „Wir erklären das Gesetz und verteilen mehrsprachige Broschüren. Nur wenn die Verhüllung kurz nach dem Gespräch erst wieder aufgesetzt wird, gibt es ein Organmandat.“ 145 dieser Strafzettel in der Höhe von 50 Euro wurden wegen des Verhüllungsverbots heuer bereits ausgestellt. Alle an verschleierte Touristinnen aus arabischen Ländern. Für Zehntausende von ihnen ist die Ortschaft im Pinzgau seit Jahren ihr persönliches Urlaubsparadies im Sommer.