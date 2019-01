Wende im ''Entführungsfall''Mutter des Esterházy-Chefs wieder aufgetaucht

Facebook

© APA/ROBERT JÄGER

Unerwartete Wende im "Entführungsfall" einer 88-Jährigen im Burgenland am Dienstag. Laut Medienberichten ist die Mutter des Direktors der Esterházy-Stiftungsgruppe Stefan Ottrubay wieder heil zu ihrer Familie zurückgekehrt. Die Frau sei wohlbehalten im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel bei ihrer Tochter aufgetaucht.

Bei der "Entführung" dürfte es sich, wie bereits vermutet, um eine "familieninterne" Angelegenheit gehandelt haben.

Was war am Dienstag passiert?

Die Pensionistin war laut Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt in der Esterházy Straße in direkter Nähe des berühmten Familienschlosses auf einem Spaziergang unterwegs gewesen, als bei den Frauen zwei schwarze Limousinen mit vermutlich ausländischen Kennzeichen hielten. Aus einem der Autos waren ein Mann und eine Frau gestiegen, aus dem zweiten eine Frau, die zunächst auf die Pflegerin zugegangen war und diese zur Seite gestoßen hatte. Die Angestellte blieb dabei unverletzt.

Die drei Personen hatten die 88-Jährige in eine der beiden Limousinen gesetzt, beide Autos waren daraufhin davongebraust. Die Polizei hatte sofort die Alarmfahndung eingeleitet und auch in den umliegenden Bezirken Straßen abgesperrt.

