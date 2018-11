Facebook

© (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Ein junger Afghane (21), der seit eineinhalb Jahren als Bäckerlehrling in Wald in Pinzgau arbeitet, wurde am Sonntag um 7 Uhr früh zur Abschiebung abgeholt, wie die "Salzburger Nachrichten" berichten. "Polizisten haben unseren Hadi abgeholt. Sie haben ihn nach Salzburg und dann nach Wien gebracht. Von dort soll er nach Afghanistan abgeschoben werden", wird der Bäckermeister Alfred Scholl in dem Bericht zitiert.

Hadi M. war 2016 als Flüchtling nach Österreich gekommen - allerdings aus dem Iran, wohin die Familie bereits vor 30 Jahren hin geflüchtet sein soll. Nun soll der junge Mann aber nach Afghanistan abgeschoben werden, da er diese Staatsbürgerschaft besitzt.

Scholl und seine Mitarbeiter seien nun besorgt, wie der junge Mann, in dem Land, das er gar nicht kennt zurecht kommen soll. Die plötzliche Abholung ist für das Team nicht nur moralisch bedenklich, beklagt wurde auch, wie schwierig es sei, gute und engagierte Lehrlinge wie Hadi zu finden.