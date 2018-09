Facebook

Am Montagnachmittag wollte eine 83-jährige Deutsche auf dem Gipfel des Zwölferhorns eine Toilette aufsuchen. Als die demente Frau nach zwei Stunden noch immer nicht zurück war, verständigte ihr 80-jähriger Ehemann die Polizei. Bergretter, Alpinpolizisten und der Polizeihubschrauber suchten nach der Vermissten.

Gegen 21 Uhr wurde die Vermisste schließlich in einem Gasthaus in Faistenau unverletzt entdeckt. Wie die Frau vom Gipfel des Zwölferhorn nach Faistenau gelangt war, konnte sie nicht erklären.