Sorge um Nachwuchs ließ Krähen aggressiv werden © (c) AP (DIETHER ENDLICHER)

In den vergangenen Tagen sind am Spittelberg in Wien (7. Bezirk) vermehrt aggressiv agierende Krähen beobachtet worden. Es dürfte auch zu einer Verletzung einer Passantin gekommen sein. Um weitere derartige Vorfälle zu unterbinden, versuchten zwei Beamte der Polizeiinspektion Stiftgasse die Angelegenheit zu klären.

Nun scheint das Rätsel tatsächlich gelöst zu sein: Es stellte sich nämlich heraus, dass ein flugunfähiges Jungtier aus einem Nest im Bereich Gutenbergpark gefallen war und sich seither am Boden fortbewegt hat. Die aggressive Reaktion der Krähen dürften Verteidigungshandlungen der Elterntiere des Jungvogels gewesen sein. Die flugunfähige Krähe wurde von den Polizisten geborgen und auf die nahegelegene Polizeiinspektion gebracht.

Dort übernahm eine vogelkundige Frau, die bereits im Vorfeld der Aktion die Polizei bei dieser Angelegenheit unterstützt hatte, das Tier. Durch die nunmehrige Abwesenheit des Jungtieres beim Nest sollte das aggressive Verhalten der Elterntiere beendet sein.

