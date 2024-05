Die 13-Jährige galt zwei Wochen lang als vermisst, im Fokus der Polizeiermittlungen stand der Freund des Mädchens. Es bestand der Verdacht auf Kindesentziehung. Wir berichteten.

Laut Landespolizeidirektion konnte sie nun in Niederösterreich mit ihrem 17-jährigen Freund aufgegriffen werden. Die Beamten hatten Hinweise aus dem Umfeld des jungen Mannes bekommen und daraufhin seinen Wohnort abgesucht. Die beiden konnten relativ rasch auf der Straße gefunden werden und wurden auf eine niederösterreichische Polizeiinspektion gebracht.

Vor ihrem Verschwinden hatte die 13-Jährige ihren Freundinnen in der Schule erzählt, dass ihr Freund sie abholen werde und sich dieser weiterhin um die Jugendliche kümmern werde. Der Bursche wohnt in Niederösterreich bei einem Elternteil, der von der Anwesenheit der 13-Jährigen angeblich nichts mitbekommen haben will. Der 17-Jährige wurde noch nicht einvernommen.

Die Schülerin ist laut der für Kinder und Jugendhilfe zuständigen Magistratsabteilung 11 (MA 11) seit Herbst 2023 in einer sozialpädagogischen Wohngruppe untergebracht. Die Einrichtung habe nach Bemerken des Verschwindens sofort eine Anzeige bei der Polizei erstattet, „denn sie war vorher noch nie abgängig und ist nie verschwunden“. Die Schülerin gelte innerhalb ihrer Wohngruppe als kooperativ und unauffällig.

Die Schülerin wird nun nach einer Befragung in die Obhut der MA 11 zurückgebracht. Ob ein strafrechtlicher Tatbestand gegenüber dem 17-Jährigen vorliegt, wird im Zuge der Sachverhaltsklärung ermittelt.