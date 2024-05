Bei einem Messerangriff sind am Montag in Feldkirch zwei Personen und der Täter verletzt worden. Im Zuge von Bauarbeiten in einem Einfamilienhaus hatte ein Bewohner zu einem Küchenmesser gegriffen und war auf zwei Arbeiter losgegangen. Die verletzten Opfer brachten sich auf dem Vorplatz in Sicherheit. Der Angreifer verschanzte sich im Haus, bis ihn das Einsatzkommando Cobra mit einem Taser überwältigen konnte, bestätigte die Vorarlberger Polizei einen Bericht von VOL.at.

Die beiden Arbeiter sowie der Angreifer seien in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert worden, der Täter unter Polizeibewachung. Dieser sei ebenfalls verletzt worden, ob durch den Taser-Einsatz oder einen Sturz bei der Festnahme, sei derzeit unklar. Zur Schwere der Verletzungen der beiden Opfer gebe es im Moment noch keine Informationen, so Polizeisprecher Fabian Marchetti zur APA. Zu dem Angriff kam es kurz vor 12.00 Uhr.

Motiv für Angriff ist unklar

Man stehe noch am Anfang der Ermittlungen. Derzeit sei die Spurensicherung und die Befragung von Zeugen im Gange. Es hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs noch weitere Bewohner im Haus aufgehalten. Das Motiv für den Messerangriff sei völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Sobald er einvernehmungsfähig sei, werde der Mann befragt.

Laut VOL.at handelte es sich bei dem Bewohner um den Sohn der Familie. Demnach hatte die Cobra zunächst erfolglos versucht, den Täter mittels Pfefferspray außer Gefecht zu setzen.