Einen schrecklichen Ausgang nahm eine Schatzsuche von Vater und Sohn, beide aus dem Bezirk Wels-Land, am Freitag. Die beiden waren am späten Nachmittag mit einem Metalldetektor auf der Suche nach „interessanten Gegenständen“, sagt Friedrich Stadlmayr von der Landespolizeidirektion. Etwas weckte offenbar ihr Interesse. Laut Polizei versuchte der 50-Jährige daraufhin, einen Steilhang hinabzuklettern, um den betreffenden Gegenstand zu holen. Dazu hielt er sich an einem Ast fest, der jedoch plötzlich nachgab.

Der Vater verlor das Gleichgewicht, stürzte über eine mehrere Meter hohe senkrechte Felswand und kam etwa in der Mitte des Steilhanges zu Liegen. Sein Sohn konnte nur tatenlos zusehen – und die Rettungskräfte alarmieren.

Insgesamt 63 Feuerwehrleute, zwei Rettungssanitäter, zwei Polizisten, zwei Höhenretter und ein Notarzt waren im Einsatz, um zu helfen. Sie stiegen in den Hang auf, um den schwer verletzten Mann zu bergen. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Klinikum Wels gebracht.