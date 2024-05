Das Süß-Salzige ist es, was Viktoria Schnaderbeck (33) liebt. Deshalb ist Schokolade, die sie am liebsten mag, auch die mit den Tuc-Crackern. Für die gebürtige Grazerin und Ex-ÖFB-Kickerin gehört das Naschen ab und an einfach dazu, verrät sie der Kleinen Zeitung am Rande eines Events von „Milka“ im 3D PicArt Museum in Wien. Schnaderbeck ist eine der Markenbotschafterinnen von „Milka“, gemeinsam mit Snowboarderin Anna Gasser (32) und der ehemaligen Skirennläuferin Michaela Kirchgasser (39).

Die Marke ist mit dem Event in die Kampagne „Lila ist bunt“ gestartet, dafür kooperiert man mit dem 3D PicArt Museum, wo Besucherinnen und Besucher jetzt als Fänger von Schokostückchen posieren können. Außerdem setzt man auf die Kreativität der Konsumentinnen und Konsumenten: Mittels KI-Tool können sie eigene „Milka“-Welten erstellen. In Gassers Welt „darf natürlich ein Snowboard nicht fehlen“, sagt sie. Kirchgasser wirbt schon seit 2005 für das Schokoladenunternehmen. 16 Sorten gibt es derzeit. „Für mich sind es aber nur 15, Traube-Nuss geht gar nicht“, sagt sie und lacht. „Milka“ wird auch heuer wieder die Kampagne mit einer Partnerschaft mit der Vienna Pride am 8. Juni beenden.