Fast ein Jahr knackte niemand mehr einen Lotto-Sechsfachjackpot – bis zu diesem Sonntag. Wie bei der Lotto-Ziehung am 28. April ermittelt wurde, darf sich eine Spielerin oder ein Spieler über einen Gewinn von exakt 7.535.657,60 Euro freuen. Die Glückszahlen lauteten 4, 9, 30, 38, 41, und 44. In welches Bundesland das Geld wandert, wurde noch nicht bekannt gegeben. Einen Fünfer mit Zusatzzahl (26) hatten diesmal fünf Personen. Sie stocken ihr Konto um 50.985,90 Euro auf. Die Österreichischen Lotterien gingen im Vorfeld von 5,5 Millionen Tipps auf rund 1,2 Millionen Wettscheinen aus.

Die Joker-Gewinnzahlen lauteten diesmal 8, 8, 5, 3, 9, 4. Bei LottoPlus hatten zwei Personen die richtigen sechs Zahlen (4, 7, 15, 19, 37, 45) und jubeln so über je 288.858,50 Euro.

Es ist der zwölfte Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte. Insgesamt wurden nun 16 Sechser in der Höhe von 2,4 Millionen bis 9,2 Millionen Euro von Spielteilnehmerinnen und -teilnehmern getippt. Am 4. Juni 2023 knackte eine Lottospielerin bzw. ein Lottospieler aus der Steiermark den Sechsfachjackpot und stellte mit dem Gewinn von exakt 7.288.891,90 Euro einen neuen steirischen Rekord auf.

Video-Umfrage: Was würden Sie mit 4,5 Millionen Euro machen?