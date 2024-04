Auf dem Weg zu einem Einsatz ist am Freitagnachmittag in Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten) ein Feuerwehrauto umgestürzt. Einer der ausgerückten Helfer kam bei dem Unfall nach Angaben von Klaus Stebal vom Landeskommando Niederösterreich ums Leben. Ein weiterer Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert. Drei ebenfalls in dem Kfz befindliche Männer trugen leichte Blessuren davon.

Das Feuerwehrauto dürfte zu einem Verkehrsunfall unterwegs gewesen und dabei in einer Kurve umgekippt sein. Es landete im Straßengraben. Weitere Fahrzeuge waren laut Stebal nicht involviert.

Zwei der Insassen - das spätere Todesopfer und der Schwerverletzte - kamen unter dem Kfz zu liegen. Stebal zufolge handelt es sich bei dem verunfallten Feuerwehrauto um ein Hilfeleistungsfahrzeug 2 (HLF 2), das speziell für Waldbrände ausgerüstet ist.

Identitäten der Opfer waren zunächst unklar

Die genauen Identitäten des Toten und der vier verletzten Männer waren zunächst unklar. Ebenso gab es keine Angaben zur Gesamtzahl der Insassen in dem HLF 2. Ein Kriseninterventionsteam wurde in den Bezirk St. Pölten beordert, um die Helfer an Ort und Stelle zu betreuen. In den Abendstunden wurde für das stark beschädigte Feuerwehrauto der Abtransport mittels Tieflader organisiert.

Auf den tödlichen Unfall während einer Einsatzfahrt reagierte am Freitagabend auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden der Familie, den Angehörigen und Kameraden“, teilte die ÖVP-Politikerin via Facebook mit.