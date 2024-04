Bei einem Reitunfall sind am Samstagnachmittag zwei Frauen und zwei zehnjährige Mädchen verletzt worden. Die Reitgruppe war in Ampfelwang (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs, als einige der Islandpferde plötzlich scheuten und fünf der acht Reiterinnen abwarfen, berichtete die Polizei Oberösterreich. Ein zehnjähriges Mädchen aus dem Bezirk Zell am See wurde durch den Sturz vom Pferd schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Eine 39-Jährige, eine 48-Jährige und ein weiteres Mädchen, alle aus dem Pinzgau, wurden dabei leicht verletzt und von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die Pferde kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Sie konnten nach ihrer Flucht rasch wieder eingefangen werden.