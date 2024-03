Seit Samstagmittag wird im Ötztal (Bezirk Imst) ein einmotoriges Sportflugzeug vermisst. Der Pilot der Cessna 172 war in Rom in Richtung Deutschland gestartet. Nordöstlich von Sölden riss um 11.45 Uhr der Kontakt ab, so die Polizei. Der Pilot meldete zuletzt, dass er an Höhe verliere. Sonntagfrüh starteten erneut die Bergrettung Sölden und zwei Polizeihubschrauber die Suche.

Die Suche musste nicht zuletzt wegen der orkanartigen Stürme am Samstag unterbrochen werden. Während der eine Polizeihubschrauber am Sonntag erneut im Ötztal die Suche fortsetzte, konzentrierte sich die Besatzung des anderen auf das benachbarte Pitztal.

Bevölkerung wird um Hinweise gebeten

An Bord befand sich laut vorläufigen Erkenntnissen eine Person, hieß es von der Polizei. Die Exekutive und die Flugsicherung „Austro Control“ gehen davon aus, dass das Flugzeug verunglückt ist. Die Bevölkerung wurde um Hinweise gebeten, um das Suchgebiet eingrenzen zu können, solche können unter der Telefonnummer 01-798-83-80 (Austro Control) oder unter 059133-7108 (PI Sölden) bekannt gegeben werden.