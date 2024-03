Die Ankündigung einer Pressekonferenz des Landeskriminalamts am Karfreitag unter Anwesenheit von Landespolizeidirektor Helmut Tomac warf ihre Schatten voraus – es musste um etwas Besonderes gehen. So war es dann auch. Wurden doch im Umfeld des in Tirol – vor allem im Unterland – agierenden Rockerklubs Bandidos nicht weniger als 18 Festnahmen vermeldet. Monatelange Ermittlungen der Drogenfahnder des Landeskriminlamts Tirol gingen dem voraus. Es wurde abgehört und beschattet.