So einen Februar hat es noch nie gegeben. 5,5 Grad wärmer als im Schnitt der vergangenen 30 Jahre ist der Monat laut den Messdaten von Geosphere Austria am Ende in Österreichs Tiefland ausgefallen (wir berichteten). Und auch der März macht bisher keine Anstalten, vom Hitzetrend abzurücken. Die ersten drei Tage des neuen Monats lagen in Summe um 4,7 Grad über dem Schnitt der Jahre 1991 bis 2020, im Weinviertel war der Sonntag sogar mehr als 6 Grad wärmer als üblich.