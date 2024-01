Die Schweizer Luftwaffe wird Anfang Juni einen Abschnitt der Nationalstraße A1 im Kanton Waadt südwestlich von Bern für maximal 36 Stunden sperren, um darauf Starts und Landungen ihrer F/A 18 „Hornet“ zu testen. „Die Armee verfolgt mit dieser Maßnahme das Ziel, die Fähigkeit zur Dezentralisierung ihrer Luftverteidigungsmittel zu testen“, heißt es in einer Information der Bundesbehörden am Mittwoch.

Begründet wird das mit der generellen Verschlechterung der Sicherheitslage in Europa. Die Schweizer Armee will testen, ob ihre Kampfjets auch außerhalb von Flughäfen operieren können, wenn diese beispielsweise durch Beschädigungen ausfallen. Die Luftwaffe verfügt neben drei Standorten für Lufttransport über drei Jet-Flugplätze. „Damit sind alle Mittel der Luftwaffe an wenigen Orten konzentriert, was sie für weitreichende Waffensysteme verwundbar macht“, klären die Schweizer die Öffentlichkeit auf.

Im Bereich des Flughafens Zeltweg gab es bereits Pläne für alternative Landeflächen © Wilfried Rombold

Hoher Aufwand

Und in Österreich? Da gibt es mit Zeltweg derzeit nur einen einzigen Militärflughafen für unsere Eurofighter, Linz-Hörsching soll künftig als Ausweichbasis für den Kampfjet eine größere Rolle spielen. Auch der nächste Jet-Trainer (die Typenentscheidung fällt demnächst) wird in Linz stationiert sein. Auf allen zivilen Flughäfen (Graz, Klagenfurt, Innsbruck, Salzburg und Wien-Schwechat) werden von den Piloten regelmäßig Außenlandungen trainiert. Nicht aber auf Autobahnen – und das sei derzeit auch kein Thema, wie ein Sprecher der Luftstreitkräfte der Kleinen Zeitung erklärt. „Theoretisch und technisch wäre das schon möglich, es gibt einige Teilstücke, die gerade und lange genug dafür sind.“ Speziell die S 36 (Murtal-Schnellstraße) im Bereich des Fliegerhorsts Zeltweg war als Ersatz-Landepiste konzipiert worden, vor deren Verkehrsfreigabe hat es dort auch schon Tests mit der Saab 105. gegeben. Der Kommandant der Luftstreitkräfte, Brigadier Gerfried Promberger, bestätigt der Kleinen Zeitung aktuelle Gespräche, diese Pläne aus Zeiten der Raumverteidigung wieder aus der Schublade zu holen. Man sei dabei aber stark auf die Kooperation mit den zivilen Behörden angewiesen.