Im Unterricht kein Kopftuch zu tragen, sei für eine islamische Religionslehrerin nicht „angemessen“. Das hat Mustafa Yildiz, ehemaliger Fachinspektor der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) am Mittwoch bei Gericht gesagt. Am Wiener Arbeits- und Sozialgericht gingen heute die letzten Zeugenbefragungen im Prozess von Zeliha Çiçek gegen die IGGÖ zu Ende. Die 47-Jährige hat 14 Jahre lang als islamische Religionslehrerin an einer Wiener Schule gearbeitet – bis sie sich entschied, ihr Kopftuch abzunehmen.