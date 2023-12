Im Verhandlungssaal wirkt der 17-Jährige desinteressiert: Er gähnt, streckt die Beine von sich. Der Bursche, der am Montag die Obdachlosenmorde dieses Sommers gestanden hat, musste sich am Mittwoch in Wien wegen einer anderen Tat vor Gericht verantworten. Er soll im September seine Mutter mit einem Faustschlag zu Boden gebracht, dann auf sie eingetreten und ihr mehrere Rippen gebrochen haben. Ein fachärztliches Gutachten wurde beauftragt, der 17-Jährige könnte damals unter Drogen gestanden sein. Die Obdachlosen soll er zuvor aus Wut getötet haben.