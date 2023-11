Seit dem Angriff der Hamas auf Israel ist die Lage an Österreichs Schulen mitunter angespannt. Nun sollen Staatsschutz-Beamte an die Schulen kommen, um Workshops abzuhalten und um Extremismus vorzubeugen, das haben Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag verkündet. Außerdem gibt es laut Polaschek Infomaterial für Lehrerinnen und Lehrer.