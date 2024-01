Auf Reddit, X (ehem. Twitter) und Co. schießen von der Künstlichen Intelligenz generierte Bilder wie Schwammerl aus dem virtuellen Boden. Das meint aber nicht nur Deep Fakes von Politikerinnen und Politikern, sondern auch Memes und kitschige Bilder, die nur so von Klischees triefen.

Die typische Steiermark?

Was passiert nun, wenn man ChatGPT beziehungsweise Dall-E fragt, wie eine typische Steirerin und ein typischer Steirer aussehen? Wir haben es ausprobiert.

Prompt: Generiere ein Bild einer typischen Steirerin und typischen Steirers. | Prompt: Generiere ein Bild einer typischen Steirerin und typischen Steirers. © Chatgpt/dall-e

Das war aber nicht genug, denn das Bild sollte immer steirischer werden. Also so steirisch wie möglich. Was dabei herausgekommen ist, hat weniger mit Kürbiskernöl, Wein und Tracht zu tun. Es erinnert eher an eine Szene aus einem Fantasie-Film.

Das typische Kärnten?

Ob das Experiment auch mit einer Kärntnerin und einem Kärntner funktioniert? Natürlich. Und das Ergebnis ist mindestens genauso „fantastisch“ wie das steirische.

„The most american picture possible“

Als Inspiration des Experiments galt ein Beitrag auf Reddit, der ein Bild zeigt, das so amerikanisch wie möglich sein soll.