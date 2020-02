Facebook

© Fuchs Jürgen

Jetzt also "Bianca". Nach „Petra“, „Sabine“ und „Yulia“ rüttelt heute zum vierten Mal in diesem Februar ein Sturmtief viele Steirer aus dem Schlaf – und wird wohl wieder nicht spurlos an Bäumen, Häusern und Stromleitungen vorübergehen.