Erneut Wetterwarnung Sturmtief Bianca kommt: Warum ein Sturm den nächsten jagt

Auf Regen und Schnee am Aschermittwoch folgt in der Nacht auf Freitag Sturmtief „Bianca“, das über die Steiermark zieht. Dass es zu einer Häufung an Sturmtiefs hintereinander kommt, ist im Winter nicht selten. Meteorologen sprechen dann von einer "Fronten-Autobahn". Und: Das sind die Daten und Fakten zum zweitwärmsten Winter.