Im neuen Fall werden Bibi Fellner und Moritz Eisner mit einem wahren Politikkrimi konfrontiert: dem Fall Lütgendorf. Thomas Roth inszeniert einen Oldschool-Krimi, der in punkto Verhaberungspolitik kräftig austeilt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In "Wahre Lügen" werden Moritz Eisner und Adele Neuhauser in Vertuschungen und Verstrickungen verwickelt © ARD Degeto/ORF/Cult Film/Petro D

Heute ab 20.15 Uhr werden viele Zuschauer aus Deutschland und der Schweiz Wiener Wörter googeln: „dattrig“ zum Beispiel. Oder „Anzugmaxl“. Solche jungen, fesch geschniegelten Politiker-Typen treten im neuen Austro-„Tatort“ viele auf. In „Wahre Lügen“ rollt Thomas Roth den wahren Fall Lütgendorf auf, der 1977 als Verteidigungsminister zurücktreten musste, weil er in Verdacht stand, in illegale Waffendeals verwickelt gewesen zu sein. Sein Tod 1981, offiziell Suizid, löst seit damals Spekulationen aus.