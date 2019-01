Eine Frage des Geldes Die Regierung hat sich hoffentlich ein letztes Mal vor der Gretchenfrage in Sachen Pflege gedrückt

Dass die Regierung das Thema Pflege ernsthaft angehen will, nimmt man ihr ab. Das Bekenntnis dazu, woher das Geld dafür kommen soll, vertagte sie auf Herbst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn zwei sich streiten, dann freut sich der Dritte. Wenn zwei sich einig sind, gibt es in aller Regel einen Dritten, gegen den sie marschieren. So gesehen ist es logisch, dass Kanzler Kurz und Vize Strache von einem Feindbild zum anderen turnen, sich dabei aber immer gegenseitig Rückendeckung geben. Wie zuletzt die ÖVP der FPÖ (durch Schweigen) in Sachen Caritas und nun (laut) gegen Wien.